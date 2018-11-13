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Верховная Рада Украины не будет реагировать на проведение фейковых «выборов» на оккупированном Донбассе постановлениями. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий журналистам в Вильнюсе, передает РБК-Украина.

По его словам, «выборы» в ОРДЛО - ничтожное событие для того, чтобы реагировать на него постановлениями.

«Знаете, это ничтожное событие для того, чтобы реагировать на него постановлениями. Я считаю, это событие, которым Российская Федерация продемонстрировала, что она не просто не планирует никаких договоренностей, мирных, это фактически прямой ход РФ к срыву любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров... я думаю, ответ может быть только один - это не только продолжение, но и ужесточение санкций против РФ, и я уверен только такой должна быть реакция цивилизованного мира на тот спектакль, который они называют проведением выборов», - подчеркнул глава парламента.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.  

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Европейский Союз решительно осуждает проведение «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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