В Словакии впервые предъявили обвинение гражданину страны за участие в войне на Востоке Украины.

Об этом в понедельник сообщила полиция Словакии, передает «Европейская правда».

По сообщению правоохранителей, следователь Национального уголовного агентства МВД Словакии обвинил гражданина Марио Р. в преступном участии в боевых действиях в составе организованной вооруженной группы на территории другого государства.

Это первый случай, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях на Донбассе против украинской армии.

Обвиняемый Марио Р. с июля 2015 года по сегодняшний день воюет в составе пророссийских сепаратистов. Он «принимал и принимает активное участие в боевой деятельности организованных вооруженных групп во время войны на территории другого государства, в частности в Донецкой области на Донбассе», - говорится в сообщении.

В Словакии боевику грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.