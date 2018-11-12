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Президент Украины Петр Порошенко и правительство страны должны начать переговоры с законно избранными на выборах 11 ноября властями «ДНР» и «ЛНР», заявил первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что самое время сейчас, пока еще не поздно, киевскому правительству и президенту понять, что надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска. Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории», - заявил российский сенатор, передает ТАСС.

Он добавил, что попытки вернуть «ДНР» и «ЛНР» силовым путем «под юрисдикцию Украины закончатся весьма печально». Последствия могут стать тяжелыми и для всего европейского миропорядка.

Джабаров также назвал результаты выборов «абсолютно ожидаемыми».

«Явка была очень высокая. Такой явки давно нигде не было. Это говорит о том, что в Донецке и Луганске поддерживают тот курс, который проводило их руководство до этого», - сказал первый зампред международного комитета СФ.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.  

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.
ForUm

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