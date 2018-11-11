НАТО не признает «выборы» в самопровозглашенных «Донецкой/Луганской народных республиках». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, обнародованное на сайте Альянса.

В НАТО отметили, что «выборы» на Донбассе противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта.

«НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить поддержку воинствующих групп в Донецкой и Луганской областях Украины», - говорится в заявлении.

Кроме того, НАТО призывает к полной имплементации минских соглашений всеми сторонами. НАТО также поддерживает усилия нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей Украины.