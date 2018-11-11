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Компания Volkswagen планирует выпустить на рынок электрический автомобиль, стоимость которого будет меньше 20 тысяч евро (23 тысячи долларов), передает АВТОDream.

Для достижения этого результата немецкий автоконцерн в ближайшем будущем должен сделать производство электромобилей массовым, и для этих целей переоборудует три своих завода в Германии под выпуск только электрических моделей.

Сообщается, что этот план будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета Volkswagen 16 ноября. На нем же будут обсуждаться возможности достижения цели в 200 тысяч выпускаемых единиц электрических автомобилей в год.

Если Volkswagen удастся реализовать свою стратегию, их электрические модели за 23 тысячи долларов существенно усложнят жизнь конкурентам в лице Chevrolet Bolt и Nissan Leaf, которые оцениваются примерно 10 и 7,3 тысяч долларов дороже.

Согласно предварительному плану, электрокар I.D. Aero планируют производить на заводе, который в настоящее время собирает VW Passat. Для этих же целей компания обсуждает потенциальное сотрудничество с SK Innovation, занимающейся изготовлением батарей, а также с еще одним автогигантом Ford.

Сообщается, что Volkswagen и Ford ведут переговоры об альянсе, направленном на развитие автономных технологий и электромобилей. К примеру, чтобы строить электрический микроавтобус I.D. Buzz на своем заводе в Ганновере, Volkswagen нужно перенести производство текущей версии T6, и одной из запасных площадок рассматривается завод Ford в Турции.

Также на наблюдательном совете 16 ноября Volkswagen обсудит детали своего плана по преобразованию компании из крупнейшего в Европе автопроизводителя в массового производителя электромобилей.

По предварительной информации, модель I.D. хэтчбек выйдет на рынок в 2020 году вместе с кроссовером I.D. Crozz, а в 2022 году в продажи должен поступить микроавтобус I.D. Buzz, в дизайне которого компания хочет возродить свой классический и мега популярный в 60-е автобус VW Type 2.

Как сообщалось ранее, электробайк от Kymco отличается наличием шестискоростной коробки передач, хотя большинство производителей электрокаров и мотоциклов отказались от нее.
ForUm

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