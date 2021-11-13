Руководство завода Volkswagen в Соединенных Штатах «наняло» на работу порядка 50 овец.

Животные помогают автопроизводителю с реализацией «солнечного проекта». Соответствующий договор был заключен с компанией Silicon Ranch, пишет АВТОDream.

Он предполагает установку солнечных батарей на территории завода. В Volkswagen устройства располагаются на площади 13 га. Однако засеянная на почве трава закрывает солнечные батареи, препятствуя их работе. Тут и помогают овцы, поедающие все растения.

Процесс назвали «адаптивным и регенеративным выпасом». Животные помогают более экологично и эффективно избавляться от травы. Да и сами овцы хотят поучаствовать в процессе, ведь они всегда могут отдохнуть в тени солнечных батарей.

Известно, что первоначально компания планировала взять коз, однако они слишком часто запрыгивали на устройства, приводя их поверхность в негодность.