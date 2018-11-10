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Электробайк от Kymco отличается наличием шестискоростной коробки передач, хотя большинство производителей электрокаров и мотоциклов отказались от нее, пишет АВТОDream.

У Kymco была причина так поступить: в отличие от бензиновых собратьев у мотоциклов на электротяге на высоких оборотах теряется мощность и ускорение на большой скорости много хуже.

За счет КП регулируется подача энергии на двигатель и таким образом оптимизируется динамика набора скорости. К тому же у байка отсутствует необходимость выжимать сцепление. Да и многим рейдерам, просто нравится присутствие КП.

Производитель заявляет, что SuperNEX может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Какие-либо другие технические характеристики о нем не раскрываются.

Для более оригинального «рычания» на мотоцикле установлен трэкшн-контроль и звуковой генератор с четырьмя режимами звучания. Также его оснастили колесными дисками O.Z. Racing с покрышками Metzeler.

Тормоза производства Brembo, а амортизаторы Ohlins.

Как сообщалось ранее, компания Audi в сотрудничестве со студией Blue Sky Studios разработала электромобиль специально для мультфильма Spies in Disguise («Камуфляж и шпионаж»).
ForUm

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