также в разделеМир
Volkswagen выпустит самые доступные электромобили 8
Румынский министр по ЕС подал в отставку без объяснения причин 10
Facebook запускает приложение, которое позволит пользователям создавать видеоклипы 9
В Израиле часть автострады ушла под землю 34
Появился новый рейтинг качества автомобилей 101
Мобильный Chrome будет защищать пользователя от списания средств со счета 26
iPhone 2019 получит новые модифицированные антенны 13
Xiaomi представила «навороченную» электробритву за 12 долларов 35
Количество жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 25 человек 52
Инсайдеры показали «живые» снимки смартфона Samsung Galaxy S10 53
В результате оползня в Бразилии погибли 9 человек 9
В Британии выставили на продажу утонченный кабриолет легендарного певца 15
Трамп наградил Элвиса Пресли медалью Свободы 10
Samsung запускает новую бюджетную серию смартфонов Galaxy M 22
Ford займется прокатом электросамокатов 16
На Землю летит «Комета смерти» 106
Пожар в Калифорнии вынуждает звезд эвакуироваться 135
Huawei готовит полностью безрамочный смартфон со скрытой селфи-камерой 27

В компании Ford представили новую технологию освещения Adaptive Front Lighting System, которую в скором времени будут устанавливать на автомобили бренда. Это первая в мире технология, позволяющая корректировать освещение еще до того, как машина начнет менять направление движения, пишет AUTONEWS.

Система адаптивного освещения использует данные с расположенной внутри салона под зеркалом заднего вида камеры, считывающей дорожную разметку и знаки на расстоянии до 65 метров, и поворачивает световой пучок в сторону поворота до того, как водитель начнет крутить руль. Adaptive Front Lighting System также расширяет поток света при подъезде к перекрестку, чтобы подсветить пешеходные переходы или обочины, где могут двигаться велосипедисты.

В компании Ford считают, что это поможет водителю более уверенно передвигаться в темное время суток и быстрее реагировать на изменение дорожной ситуации, поскольку данные с навигации часто устаревшие и не точные. А поводом послужил проведенный аналитиками опрос, в результате которого выявили, что 81% водителей боится садиться за руль в темное время суток. Автомобилисты отмечают, что опасаются не заметить велосипедиста или пешехода, поздно среагировать на препятствие на дороге или не увидеть радиус поворота.

В качестве дополнительной и активной помощи в новую систему заложили технологию предотвращения ослепления водителей встречных автомобилей Glare-Free Highbeam. В перспективе разработчики планируют добавить систему точечного освещения, синхронизированную с камерой инфракрасного видения, которая будет распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных на расстоянии до 120 метров.

Как сообщалось ранее, неожиданным называют аналитики приобретение компанией Ford стартапа Spin, который специализируется на прокате электросамокатов без привязки к месту жительства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги