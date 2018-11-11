В компании Ford представили новую технологию освещения Adaptive Front Lighting System, которую в скором времени будут устанавливать на автомобили бренда. Это первая в мире технология, позволяющая корректировать освещение еще до того, как машина начнет менять направление движения, пишет AUTONEWS.

Система адаптивного освещения использует данные с расположенной внутри салона под зеркалом заднего вида камеры, считывающей дорожную разметку и знаки на расстоянии до 65 метров, и поворачивает световой пучок в сторону поворота до того, как водитель начнет крутить руль. Adaptive Front Lighting System также расширяет поток света при подъезде к перекрестку, чтобы подсветить пешеходные переходы или обочины, где могут двигаться велосипедисты.

В компании Ford считают, что это поможет водителю более уверенно передвигаться в темное время суток и быстрее реагировать на изменение дорожной ситуации, поскольку данные с навигации часто устаревшие и не точные. А поводом послужил проведенный аналитиками опрос, в результате которого выявили, что 81% водителей боится садиться за руль в темное время суток. Автомобилисты отмечают, что опасаются не заметить велосипедиста или пешехода, поздно среагировать на препятствие на дороге или не увидеть радиус поворота.

В качестве дополнительной и активной помощи в новую систему заложили технологию предотвращения ослепления водителей встречных автомобилей Glare-Free Highbeam. В перспективе разработчики планируют добавить систему точечного освещения, синхронизированную с камерой инфракрасного видения, которая будет распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных на расстоянии до 120 метров.

Как сообщалось ранее, неожиданным называют аналитики приобретение компанией Ford стартапа Spin, который специализируется на прокате электросамокатов без привязки к месту жительства.