Неожиданным называют аналитики приобретение компанией Ford стартапа Spin, который специализируется на прокате электросамокатов без привязки к месту жительства, передает АвтоЦентр.

Сума сделки по разным данным – от $40 до $100 млн.

Компания Spin занимается прокатом скутеров в ряде городов США – Корал-Гейблсе, Вашингтоне, Шарлотте и Дареме, Лексингтоне и др.

Spin вошла в тройку компаний, изначально развернувших свои сервисы по прокату скутеров в городе Сан-Франциско в марте этого года. Однако позже Spin, вместе с компаниями Bird и Lime, также предоставлявшими аналогичные услуги, ушла с города. Причина более чем банальна – городские власти не определились с процессом выдачи разрешений. Позже процесс наладился и две последних, получив соответствующие разрешения, вернулись в Сан-Франциско, а вот Spin так и не сумела наладить здесь работу.

Как сообщалось ранее, электробайк от Kymco отличается наличием шестискоростной коробки передач, хотя большинство производителей электрокаров и мотоциклов отказались от нее.