В оккупированном Донецке стартовали так называемые выборы «глав и депутатов парламентов» так называемой «ДНР». «Избирательные участки» открылись в 7 утра по киевскому времени. «СМИ» боевиков рассказывают о «хорошей явке» избирателей.

Но, как сообщили «Сегодня» жители Донецка, на самом деле людей очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле «избирательных участков».

К примеру, возле Донецкого национального медицинского университета по состоянию на 9 часов утра немногочисленных избирателей встречали аниматоры в костюмах кукол.

А рядом на ярмарке продавали дешевые овощи и фрукты – по цене 6-7 рублей вместо обычных 20-25 рублей.

Кроме того, заманивали избирателей беспроигрышным лотереями, мастер-классами по оригами. А также обещали провести массовый детский флешмоб.

Как сообщалось ранее, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц призвало граждан Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора.