За месяц использования средств контроля скорости TruCam на дорогах Украины зафиксировали более 5000 нарушений, передает UAMOTORS.

С 8 октября радары использовались в тестовом режиме. Водителей не штрафовали, а проводили профилактическую беседу. С 16 октября нарушителей скоростного режима начали привлекать к ответственности.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, полицейские не «сидят в засаде», а открыто дежурят на участках дорог с повышенной аварийностью, список которых можно посмотреть на сайте полиции. Обычно работает экипаж из двух человек, на автомобиле включены проблесковые маячки синего цвета, а также выставляется знак, предупреждающий о том, что ведется фото- и видеофиксация нарушений.

На сегодняшний день патрульная полиция оснащена 25 приборами TruCam, но их количество будет увеличиваться, так как устройства все еще проходят проверку.

«На данный момент зафиксировано более 5000 нарушений. Это при том, что патрульная полиция неделю работала в пилотном режиме. Но наша цель - не «набить» как можно больше постановлений, а предупреждение этих нарушений», - рассказал Билошицкий.

Как сообщалось ранее, 16 октября, в первый день полноценного использования устройств измерения скорости TruCam, сотрудники патрульной полиции составили 231 административный материал на водителей за нарушение ими скоростного режима.