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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что тарифы на отопление в связи с подорожанием газа, что произошло, могут вырасти не более чем на 16%. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов вечером в пятницу, 9 ноября, передает ZAXID.NET.

«Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа важное для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идет о 70%, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого», - заявил премьер.

Как сообщалось ранее, реформа децентрализации, которая стартовала в 2014 году, - ключевое изменение, которая объединяет Украину и делает украинские регионы сильнее. Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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