также в разделеПолитика
В СБУ рассказали о «победителях» псевдовыборов в так называемых «ЛНР» и «ДНР» 42
«Оппоблок» созывает политсовет для оценки союза Бойко и Левочкина с партией Медведчука 30
«Вынужден работать дальше»: Луценко останется генпрокурором 16
АП: Порошенко не принял отставку Луценко 15
Дело Гриба: ГПУ составила подозрение российскому следователю 18
Андрей Лесик об объединении оппозиции: Благодаря Медведчуку все оппозиционные силы получили открытую платформу 63
Европейские правозащитные организации раскритиковали украинскую власть за давление на РАЗУМНУЮ СИЛУ 28
Рыжанов: Настоящий идеолог объединения оппозиции - это Медведчук 105
Медведчук рассказал о стратегических целях «Оппозиционной платформы — За жизнь» 61
Гройсман просит Раду расширить его полномочия 108
Медведчук: Мы создали объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь» 35
Турчинов: Все организаторы «выборов» в ОРДЛО будут наказаны 60
Волкер: Новые санкции против РФ признают, что она контролирует часть Донбасса 53
Луценко сообщил, когда Порошенко рассмотрит его заявление об отставке 49
США расширили санкции против РФ 62
Розенко попросил защиты для крымских татар у Кувейта 73
Порошенко и Туск договорились совместно бороться с влиянием РФ на выборы 26
Олещук: Приход Медведчука в руководство «За життя» - свидетельство того, что оппозиция концентрирует силы 86

Реформа децентрализации, которая стартовала в 2014 году, - ключевое изменение, которая объединяет Украину и делает украинские регионы сильнее. Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что в 2014 году пришел работать в правительство, как идеолог децентрализации. Вместе с экспертами и мэрами городов чиновникам удалось наработать направление изменений и воплотить их в жизнь.

«И сейчас результат есть. Децентрализация дала людям толчок для изменений. В объединенных общинах строят дороги, садики, школы, модернизируется теплоснабжения, - сказал Владимир Гройсман. - Более 7 млн человек, живущих в объединенных общинах, видят разницу ».

Но сейчас, как отметил Глава Правительства, кто хочет остановить эти изменения - путем «грязных и подковерных игрищ». «Но я не дам этого сделать. Децентрализация - это ключевая реформа для сплочения Украины. Я дальше обеспечивает лидерство в этой реформе », - добавил Владимир Гройсман.

Как сообщалось ранее, по мнению еврочиновников, в нашей стране лучше всего проходит децентрализация.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1565 грн.
7
Теги