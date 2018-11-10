Реформа децентрализации, которая стартовала в 2014 году, - ключевое изменение, которая объединяет Украину и делает украинские регионы сильнее. Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что в 2014 году пришел работать в правительство, как идеолог децентрализации. Вместе с экспертами и мэрами городов чиновникам удалось наработать направление изменений и воплотить их в жизнь.

«И сейчас результат есть. Децентрализация дала людям толчок для изменений. В объединенных общинах строят дороги, садики, школы, модернизируется теплоснабжения, - сказал Владимир Гройсман. - Более 7 млн человек, живущих в объединенных общинах, видят разницу ».

Но сейчас, как отметил Глава Правительства, кто хочет остановить эти изменения - путем «грязных и подковерных игрищ». «Но я не дам этого сделать. Децентрализация - это ключевая реформа для сплочения Украины. Я дальше обеспечивает лидерство в этой реформе », - добавил Владимир Гройсман.

Как сообщалось ранее, по мнению еврочиновников, в нашей стране лучше всего проходит децентрализация.