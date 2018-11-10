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Кофе значительно уменьшает риск развития сердечной недостаточности и инсульта. Эксперты в области здорового питания выяснили, что каждая дополнительная чашка кофе в день увеличивает эту защиту на 8%, пишет «Здоровье и Красота».

Любой человек, желающий уменьшить риск инсульта и сердечной недостаточности, может сделать это просто за счет одной лишней чашки кофе в день.

Исследование показало, что с каждой дополнительной чашкой кофе опасность инсульта уменьшается на 8%, риск сердечной недостаточности на 7%.

При этом в исследовании Американской кардиологической ассоциации не говорится ничего о том, какое количество кофе в день считается чрезмерным. Зато выводы этого исследования являются еще одним доказательством того, что кофе обладает массой полезных для здоровья свойств.

Ранее ученые выяснили, что кофе сражается с определенными видами рака, помогает снижать головные боли, худеть и жить дольше.

Как сообщалось ранее, ученые из Германии, представляющие Университет Эрлангена-Нюрнберга, установили: сочетание цинка и веществ-гидрохинонов, которые содержатся в некоторых продуктах, в том числе в шоколаде и кофе, - замедляет процесс старения.
ForUm

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