также в разделеОбщество
7 ноября. Картина дня 13
На выходных в Украину придут морозы 8
Боевики готовятся к «выборам»: в Донецк стягивают танки и артиллерию 16
Жительница Луганщины получила условный срок за сепаратизм 11
Свастика на памятнике: Николаевским вандалом оказалась бабушка 33
СБУ нашла у Елены Бережной слиток золота и письмо Лаврову 62
Ответственный за мораль в ВСУ попался на взятке 14
САП не будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Омеляну 9
Прокуратура: Причина взрывов под Ичней – диверсия 48
Военные сбили два беспилотника, которые оказались учебными 38
Депутат-куратор сборной Закарпатья на сепаратистском турнире сложил мандат 19
Отныне заявку на оформление биометрического паспорта можно заполнить онлайн 33
Экстрадированного экс-главу «Мрии» отпустили под личное обязательство 74
Первый аукцион по продаже арестованного «Норд» провалился 26
Обнародовано видео уничтожения ДРГ боевиков под Светлодарском 60
ГПУ просит Раду разрешить арест нардепа Березкина 52
В Херсоне простились с Гандзюк 39
НАПК: Сыроид купила у мужа внедорожник за 10 гривен 61

Суд продлил арест украинца Павла Гриба, обвиняемого в РФ в содействии терроризму, до 24 апреля 2019 года. Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, передает УНН.

Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину в ростовском военном суде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги