Суд продлил арест украинца Павла Гриба, обвиняемого в РФ в содействии терроризму, до 24 апреля 2019 года. Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб, передает УНН.

Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину в ростовском военном суде.