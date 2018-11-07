Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Станислава Березкина. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Копию соответствующих представлений она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)», - написала Сарган.

Как сообщал ForUm, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк».