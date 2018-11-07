также в разделеОбщество
Обнародовано видео уничтожения ДРГ боевиков под Светлодарском 15
В Херсоне простились с Гандзюк 25
НАПК: Сыроид купила у мужа внедорожник за 10 гривен 36
Активисты забросали файерами и разрисовали главк полиции Херсонщины 19
Президент подписал закон о криминализации незаконного пересечения границы 32
Сущенко этапировали в Кировскую колонию 17
С начала года от кори в Украине умерли 15 человек 23
Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП 49
В Тернополе второй день подряд бастуют частные перевозчики 28
Омелян снова будет просить Кабмин уволить Ноняка 30
В Константинополе назвали действия РПЦ «сатанинскими» 95
Порошенко одобрил передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату 58
Американский самолет и беспилотник провели разведполеты возле Крыма 28
Омелян рассказал, как будут бороться со смертностью на дорогах 26
В ВСУ уже призвали 5 тысяч человек 33
6 ноября. Картина дня 22
Таиланд отменяет визовый сбор для украинцев 24
Избраны эксперты, которые будут отбирать антикоррупционных судей 33

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Станислава Березкина. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Копию соответствующих представлений она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С. Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)», - написала Сарган.

Как сообщал ForUm, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1760 грн.
10
Теги