также в разделеОбщество
Институт нацпамяти предложил сократить число праздничных дней до 10 7
НАПК нашло нарушения в е-декларациях первого зама Сытника 12
Холодницкий обещает результаты по договорным матчам в футболе в 2018 году 13
Нацагентство по возврату активов не получало от ГПУ документов на «Межигорье» 16
Пограничники нашли у ехавших из Крыма украинцев «паспорта ДНР» 35
Тука: Крым вернется в Украину после распада России 28
Боевик, показавший военный билет «ДНР» пограничникам, получил 8 лет тюрьмы 23
Жители Днипра выступили за сохранение названия проспекта Нигояна 25
Сотрудники «Радио Свобода» прибегли к циничной лжи, чтобы избежать уголовной ответственности 58
Арбитражный управляющий завода в Днипре погорел на взятке в $35 тысяч 24
Обмен пленными: В Одессе освободили 8 террористов и сепаратистов 32
НАБУ вручило подозрение судье Высшего админсуда 76
В «ЛНР» мужчину посадили на 12 лет за украинскую песню 65
ОБСЕ заявляет об осложнении ситуации в районе Травневого и Гладосово 84
Горбатюк два раза жаловался на Луценко и 80 – на его замов 21
Турчинов: РФ может начать широкомасштабные боевые действия против Украины в любой момент 62
В Украине начал работу новый Верховный суд 50
Россиянина посадили на 15 лет за убийство украинских военных в зоне АТО 85

Суд города Краснодар в России продлил арест украинцы Павлу Грибу до 4 марта.

Об этом Громадському сообщил отец Павла Игорь Гриб.

«Продлили на два месяца. Не приняли никаких доводов», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги