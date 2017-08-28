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Член общественного совета при администрации Госпогранслужбы Игорь Гриб заявил, что в Беларуси пропал его 19-летний сын Павел.

По словам Гриба, 24 августа его 19-летний сын Павел поехал в белорусский город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Она, по его словам, должна была приехать на встречу из Российской Федерации.

По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда же и на следующий день он не вернулся, отец поехал в Гомель на поиски, где выяснилось, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Поэтому Игорь Гриб сделал вывод, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По его словам, после военной агрессии РФ против Украины Павел был активным корреспондентом в социальных сетях, часто не подбирал слова в отношении врагов Родины. Отец не исключает, что это могло стать поводом для провокативных действий ФСБ РФ.

«Сейчас я написал заявления во все силовые органы - полицию, СБУ - с просьбой в пределах компетенции приложить необходимые усилия и вернуть моего сына Павла в Украину», - сказал офицер-пограничник запаса, сообщает Укринформ.

Кроме того, он сообщил, что Госпогранслужба Украины уже дала официальное подтверждение того факта, что парень пересекал государственную границу с Беларусью.

Отец пропавшего парня подозревает ФСБ РФ, которая объявила в розыск Павла Гриба по ст. 205 УК РФ (террористический акт), в проведении спецоперации с целью выманить юношу в Беларусь и задержать его. «Спецслужбы Российской Федерации провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях. Каким террористом он может быть, сидя все время перед компьютером?» - отметил Гриб.

В то же время в Посольстве Украины в Беларуси ему сообщили, что его сына в стране не задерживали.

Официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян проинформировал, что ГПСУ проверяет информацию Игоря Гриба о том, что его сына российская ФСБ выманила в Беларусь, где парня задержали.
ForUm

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