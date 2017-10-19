Похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба в России обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Об этом говорится в постановлении о продлении срока содержания обвиняемого под стражей, сообщает Украинская правда.

Постановление подано старшим следователем по ОВД 2 отделения СО УФСБ России по Краснодарскому краю, майором юстиции Карпюком П.Е.

В документе отмечается, что уголовное дело в отношении Гриба возбуждено 4 июля 2017 Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ.

Согласно постановлению, в ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 27 марта по 13 апреля 2017 Гриб «является сторонником экстремистской организации УНА-УНСО, руководствуясь идеями супремасизма (по признакам этнической группы и культуры) сегрегации», находясь на территории Украины, через Skype отправлял сообщения на украинском языке, «содержащие убеждения, предложения, призывы к чувствам максимализма, исключительности и значимости, чувством превосходства украинцев над россиянами, а также к чувствам мести якобы за факты оккупации Россией исконно украинских земель».

Также указывается, что Гриб обратился к девушке (ее данные в документе не указываются), «с целью побудить ее изготовить самодельное взрывное устройство, осуществить его закладку в здании средней школы в Сочи Краснодарского края».

«Приведение его в действие планировалось 30 июля 2017 на выпускной линейке с целью дестабилизации органов власти и влияния на принятие ими решений о статусе отдельных областей Российской Федерации, то есть совершить террористический акт с причинением вреда, наступлением иных тяжких последствий, а также умышленного причинения смерти человеку, - преступление, предусмотренное п. «б» ч.3 ст.205 К РФ», - говорится в постановлении.

Также в тексте документа говорится, что 28 июля 2017 Гриб был «привлечен в качестве обвиняемого по ч.1 ст.205.1 УК РФ». Однако обвинение ему не было предъявлено за того, что его фактическое местонахождение не было установлено, в связи с чем он объявлен в розыск, осуществление которого поручено УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

«25 августа 2017 в соответствии с ст.91-92, ч.3 чт.210 УПК РФ Гриб П.И. был задержан в г. Ярцево Смоленской области. В тот же день в соответствии с ч.6 ст.172 УПК РФ Грибу П. И. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ», - говорится в постановлении.

Отмечается, что свои действия Гриб якобы осуществлял «по мотивам национальной ненависти». Сейчас ему грозит срок заключения от трех лет.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.