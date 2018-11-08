также в разделеОбщество
Вербовщицу «ДНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы 6
В Украине пока не зафиксированы случаи заболевания гриппом 7
МВД ввело ряд льгот для полицейских 20
Житель Запорожья пытался вывезти за границу товары военного назначения 20
Нацсовет по телевидению создал прецедент: 2 телеканала с одним названием TVi 22
Молодая жена не приехала на похороны «пологовского маньяка» 30
Павел Климец поддержал программы Благотворительного фонда UWCF 12
В житомирской колонии нашли VIP-камеру для криминальных авторитетов 39
Рада решила увеличить зону контроля в морях 24
Задержанного крымского татарина отпустили после опроса 16
Словакия экстрадирует в Украину экс-руководителя «Правого сектора» Закарпатья 39
Верховный Суд решил возобновить следствие по делу Калетника 17
Чиновник МВД обратился в полицию из-за «секс-скандала» 66
НАБУ проверит покупку Ляшко квартиры и паркоместа в Киеве 19
СМИ нашли «российский след» в семье директора НАБУ Сытника 120
ДТП в Харькове: Один из пострадавших отказался от претензий к Зайцевой 16
Увеличилась квота на украинскую музыку на радио 22
В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко уйти из Украины 140

Правительство приняло решение выделить земельные участки на территории зоны отчуждения под строительство объектов ветровой энергетики. Об этом сообщили  ForUm’у в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

Министр Остап Семерак напомнил, что в прошлом году Кабмин принял ряд решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

«Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства», - пояснил Семерак.

Напомним, за два года поступило более 60 заявок от инвесторов на отвод земельного участка в зоне отчуждения с целью реализации проектов возобновляемой энергетики. Это как отечественные компании, так и компании из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги