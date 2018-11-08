Правительство приняло решение выделить земельные участки на территории зоны отчуждения под строительство объектов ветровой энергетики. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Решение касается разрешения на разработку проекта землеустройства на нескольких участках в Иванковском районе Киевской области общей площадью 7 га для размещения, строительства, эксплуатации зданий и сооружений объектов ветровой энергетики.

Министр Остап Семерак напомнил, что в прошлом году Кабмин принял ряд решений, которые упростили процедуру для ведения хозяйственной деятельности на этой территории.

«Зона отчуждения имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности. Это подтверждают инвесторы из разных стран мира. Они готовы вкладывать сюда средства», - пояснил Семерак.

Напомним, за два года поступило более 60 заявок от инвесторов на отвод земельного участка в зоне отчуждения с целью реализации проектов возобновляемой энергетики. Это как отечественные компании, так и компании из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Японии и Беларуси.