Украинским дипломатам поручено получить доступ в следственный изолятор в Краснодаре к 19-летнему гражданину Павлу Грибу, который исчез после поездки в Беларусь и которого Федеральная служба безопасности Российской Федерации обвиняет в терроризме. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Сегодня Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение Управления ФСБ России по Краснодарскому краю о содержании Павла Гриба в Краснодаре», - сказал Кирилич.

«В сообщении говорится также о том, что Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления в соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт. – Ред.)», - заявил дипломат.

Таким образом, российская ФСБ официально подтвердила, что обвиняет 19-летнего украинца в терроризме.

«Посольству Украины в Российской Федерации и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону дано поручение оперативно обратиться с нотой в МИД РФ и представительство МИД РФ в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, условиях содержания, обеспечении его права на адвокатскую защиту, а также необходимыми лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет», - подчеркнул Кирилич.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил, что Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа.