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Гражданин Украины Павел Гриб, который обвиняется в содействии терроризму, не признал вину в ростовском военном суде, передает ТАСС.

Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гриба.

«Я полностью не согласен с предъявленным обвинением», - сказал Гриб, отметив, что во время следствия были допущены критические ошибки.

По версии предварительного следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года, находясь на территории Украины, используя интернет, Гриб убеждал и призывал одну из учащихся старших классов школы города Сочи осуществить закладку заранее изготовленного самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После этого Гриб рекомендовал старшекласснице покинуть территорию РФ, полагают следователи.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.
ForUm

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