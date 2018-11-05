Фракция «Блок Петра Порошенко» инициирует заслушивание на заседании профильного комитета информации руководителей силовых ведомств о нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и выступает за создание в парламенте временной следственной комиссии.

Об этом сказал председатель фракции Артур Герасимов на заседании Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«Мы предлагаем заслушать на профильном комитете руководителей соответствующих силовых органов и получить информацию. По результатам заслушивания принять решение о создании ВСК», - сказал Герасимов.

Одновременно он подчеркнул, что фракция готова предоставить своих представителей для работы в этой комиссии.

БПП призывает Нацполицию «бросить все ресурсы», чтобы завершить расследование преступления против Гандзюк в кратчайшие сроки. Фракция выразила соболезнования родным и близким погибшей активистки.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Национальная полиция передала дело Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.