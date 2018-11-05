Передача в суд дела против исполнителей нападения на советницу городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк в его нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Об этом в комментарии Громадському заявила адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что дело против исполнителей и организаторов нападения в ближайшее время передадут в суд.

«Я хочу подчеркнуть, что по состоянию по крайней мере на сегодня, этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков», - заявила Закревская.

Защитница пояснила, что в случае отсутствия признаки заказа в производстве полиции относительно исполнителей, будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в пределах другого производства, открытого Службой безопасности.

«Они не могут быть дважды подозреваемыми, или дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз», - отметила она.

По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.

«Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это просто сделает невозможным привлечение заказчика в дальнейшем», - отметила она.

Адвокат добавила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Как ранее сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.