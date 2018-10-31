В возрасте 70 лет умер известный писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«Тяжелая весть. Как мне сообщил Василий Трубай, только что (после 16:00) внезапно умер Богдан Жолдак (оторвался тромб). Царство Небесное, друг Богдан. Мы запомним тебя как мощного мастера слова и непревзойденного жизнелюба», - написал он.

Жолдак - автор более десяти книг. Последняя вышла в 2015 году, она называется «Укры». Также Жолдак прославился как автор сценариев к фильмам «Ведьма» (1990), «Козаки идут!» (1991), «Дорога на Сич» (1994).