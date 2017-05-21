также в разделеОбщество
Собчак записала гневное обращение к Порошенко из-за запрета соцсетей 21
Львовской мусор «засветился» под Киевом 12
Украинская служба Euronews прекращает вещание 36
Стычки в Днипре: Подозреваемый заключил сделку со следствием 16
Порошенко почтил память жертв политических репрессий 12
Турция утвердила въезд украинцев по ID-картам 87
НАБУ: Задержанный ГПУ взяточник уволен в феврале 51
СБУ сорвала провокацию по «автономии» Закарпатья 208
ГПСУ: В первый день безвиза с ЕС пассажиропоток может возрасти до 30% 126
Львовский мусор снова сбросили на Житомирщине 40
МинАТО: Поставки воды в ОРЛО пока невозможны 43
Украинец создал приложение для прослушивания музыки в Facebook 75
Красавцы-танки: Порошенко показал технику для АТО 388
Полиция разыскивает участника «народной обороны» Крыма 63
НАБУ расследует дела Дейдея и Лозового 38
19 мая. Картина дня 62
На Одесчине пограничники «отрезали» от Украины два села 186
В Украине снова ожидаются заморозки 382

Лауреатом премии имени Василия Стуса за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал украинский писатель, переводчик, общественный активист Сергей Жадан. Об этом сообщает Киево-Могилянская бизнес-школа на своей странице в Facеbook.

Церемония вручения премии состоялась на VII Международном фестивале «Книжный Арсенал».

Премию имени Василия Стуса в 1989-м году основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Ее вручали ежегодно 14 января, в день святого Василия.

«Начиная с 2016-го, Киево-Могилянская бизнес-школа, Украинский центр Мужнародного ПЕН-Клуба и издательство «Дух и Литера» решили взять  на себя продление дела премии», - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году лауреатом премии стала основательница львовского Форума издателей Александра Коваль. Также среди лауреатов предыдущих лет – музыкант Святослав Вакарчук, вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, «Сестры Тельнюк» и другие.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года