Лауреатом премии имени Василия Стуса за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал украинский писатель, переводчик, общественный активист Сергей Жадан. Об этом сообщает Киево-Могилянская бизнес-школа на своей странице в Facеbook.

Церемония вручения премии состоялась на VII Международном фестивале «Книжный Арсенал».

Премию имени Василия Стуса в 1989-м году основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком. Ее вручали ежегодно 14 января, в день святого Василия.

«Начиная с 2016-го, Киево-Могилянская бизнес-школа, Украинский центр Мужнародного ПЕН-Клуба и издательство «Дух и Литера» решили взять на себя продление дела премии», - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году лауреатом премии стала основательница львовского Форума издателей Александра Коваль. Также среди лауреатов предыдущих лет – музыкант Святослав Вакарчук, вице-ректор Украинского католического университета Мирослав Маринович, «Сестры Тельнюк» и другие.