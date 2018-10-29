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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

«Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности», - говорится в нем.

Продолжающееся взаимодействие Украины с Международным валютным фондом (МВФ) должно смягчить краткосрочные финансовые риски, связанные с ростом выплат по погашению суверенных долгов начиная с 2019 года.

19 октября Украина и МВФ заключили соглашение об уровне персонала на 14-месячное соглашение о режиме ожидания (SBA), которое заменяет предыдущую программу (EFF) с марта 2015 года.

Правительство получило одобрение в парламенте госбюджета 2019 года (первое чтение) с целевым показателем дефицита в 2,3% ВВП и поднятием цен на газ на 23%.

Fitch ожидает, что совет МВФ официально утвердит программу после окончательного утверждения бюджета.

14-месячное соглашение по SBA предусматривает общие выплаты в размере 2,8 млрд СПЗ (спецправа заимствования, 3,9 млрд долларов в эквиваленте).

Ранее S&P подтвердил рейтинги Украины B-/B с прогнозом «стабильный».
ForUm

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