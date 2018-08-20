Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко опубликовал фото застреленного мужчины, который убил у горсовета Харькова полицейского и ранил охранника.

«Медики пытались его спасти, но им это не удалось», - написал он в Facebook.

Напомним, 20 августа около 00:37 неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам и патрульным, прибывшим на место происшествия. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция рассматривает три версии произошедшего.

По предварительным данным, стрелок был пьян.