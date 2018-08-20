3 человека подали документы на конкурс в Высший антикоррупционный суд по состоянию на 17 августа.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков.

«Всего три (кандидата)... Мы же только объявили, что с 8 августа готовы принимать документы. Очевидно, так как там достаточно большой перечень документов, их сбор требует определенного времени», - отметил он.

По его словам, ВККС готовит информацию по типичным ошибкам и неточностям при подаче документов кандидатами, которая будет опубликована на сайте комиссии.

При этом Козьяков отказался подтвердить или опровергнуть информацию СМИ об участии руководителя общественной организации «Реанимационный пакет реформ» Михаила Жернакова и судьи Октябрьского райсуда Полтавы Ларисы Гольник в конкурсе в Антикоррупционный суд.

Кроме того, он сообщил, что среди тех 610 человек, кто зарегистрировался до 1 августа и заявил о намерении участвовать в конкурсе в Антикоррупционный суд - 41% состаляют адвокаты.

«Могу сказать, что согласно нашей информации, среди тех, кто зарегистрировался, только 37% - действующие судьи, 41% - адвокаты, 14% - ученые и 8% - кандидаты с совокупным стажем», - сказал Козьяков.

Он отметил, что среди претендентов нет ни одного политика и очень мало женщин.

Наибольшее количество, 52%, претендентов имеют возраст от 30 до 39 лет.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.