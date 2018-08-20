Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять документы, которые находятся во владении Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
В решении суда говорится, что вторым следственным отделом управления по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 16 ноября 2017 года по фактам возможного разглашения Сытником сведений, составляющих государственную тайну, проведение должностными лицами НАБУ и САП следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении гражданина, что привело к нарушению неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров, а также разглашение данных досудебного расследования.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса.
Генпрокуратуре суд разрешил изъять документы в здании САП по ул. Исаакяна.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время