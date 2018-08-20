Более 20 граждан России, отбывающих наказание или которых судят в Украине за преступления против государства, написали письма президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

В Администрации Президента Украины уже заявили, что Петр Порошенко готов их помиловать любой момент, если будет «политическая воля» России освободить украинцев.

Если раньше имена россиян скрывали, теперь процесс написания писем стал публичным. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вместе с представителями офиса омбудсмена уже неделю посещает колонии и следственные изоляторы страны, публикуя списки и фотографии тех российских граждан, которые хотят выйти на свободу. Списки этих людей, по словам Денисовой, МИД дипломатической почтой доставит в Россию.

Об освобождении политзаключенных планируют говорить и на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая на этот раз продлится два дня подряд — 21 и 22 августа.

Кто эти россияне, которых Украина готова передать в обмен на своих, — рассказывает Громадское.

Виктор Агеев

Житель Алтайского края, гражданин России. Его и еще трех боевиков задержали в июне 2017 года в районе поселка Желобок. Судебные заседания по делу Агеева начались на полгода позже.

В обвинительном акте говорится, что Агеев приехал на Донбасс весной 2017 года, «через объявления в сети Интернет узнав о наборе на службу по контракту в террористическую организацию «ЛНР».

В интервью мать Агеева рассказывала, что он — кадровый военный. В минобороны РФ заявили, что Агеева уволили в запас в мае 2016-го. Позже в так называемой «ЛНР» сообщили, что внесли Агеева в списки на обмен.

Виктора Агеева приговорили к 10 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне так называемой «ЛНР», незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Отбывает наказание в Роменской исправительной колонии в Сумской области.

Анатолий Бусыгин

1984 года из Тюменской области. Содержится в Мариупольском СИЗО.

Александр Валехидис

Родился во Львове, впоследствии переехал в Мурманск, где и получил российский паспорт. Работал в правоохранительных органах России. На пенсии жил в Севастополе, но продолжал вести бизнес во Львове, где его и задержали за шпионаж. Он якобы выяснял, сколько сотрудников СБУ из Львова отправят на Донбасс. Получил приговор — 10 лет тюрьмы. Отбывает наказание в Дрогобычской исправительной колонии №40.

Вячеслав Высоцкий

По информации СМИ боевиков, 70-летнего мужчину задержали 6 апреля 2016 на пограничном пункте Сеньковка в Черниговской области. У него проблемы со здоровьем. Получил 12 лет тюрьмы. Осужден за госизмену. Отбывает срок в Черкасской исправительной колонии.

Руслан Гаджиев

На Донбасс приехал из республики Адыгея. Воевал в составе так называемой «ЛНР» с декабря 2014 года, в частности, участвовал в боях за Дебальцево. Видео с его допросом появилось зимой 2015 года. На допросе СБУ рассказывал, что его якобы завербовали российские правоохранители и незаконно отправили в Украину.

Жена Гаджиева рассказывала российским изданиям, что его завербовал священник местной церкви, которого самого потом видели в Луганске. В СБУ также говорили, что Гаджиева задержали непосредственно на поле боя под Санжаровкой (Донецкая область). Все боевики подразделения, кроме Гаджиева, погибли. После получения приговора — 15 лет тюрьмы за терроризм, участие в террористической организации и ведении агрессивной войны — отбывает наказание в Бахмутском учреждении исполнения наказаний №6.

Валерий Гратов

Украинские пограничники задержали Гратова 9 июля 2017. Он пытался проехать в непризнанную «Приднестровскую Молдавскую Республику» по поддельному украинскому паспорту на имя Валерия Войтенко. При задержании правоохранители нашли во внутреннем кармане его куртки лист бумаги с телефонами первых лиц так называемой «ПМР» и некоторых граждан РФ, орден «Красная звезда», а также флешку с фотографиями с мест боевых действий под Дебальцево, Донецким аэропортом, Горловкой, Иловайском. Сейчас Гратов находится в СИЗО в Днипре.

Как утверждают волонтеры «Украинского киберальянса», с 1989 года Гратов занимался охраной так называемого «президента ПМР». В 2014 году отправился воевать на Донбасс. Фотографировался вместе с командирами боевиков Моторолой и Гиви (их убили в 2016-м и 2017 годах).

В декабре 2014 года Гратов пытался вернуться домой через Молдову, однако в аэропорту Кишинева его задержали сотрудники Службы информации и безопасности по обвинению в наемничестве. Тогда за Гратова якобы заступилось посольство РФ в Молдове, его депортировали в Москву, откуда он снова отправился на Донбасс.

Как пишет «Медийная инициатива за права человека», ссылаясь на адвоката Андрея Каркищенко, Гратова посещали в СИЗО Днипра российские консулы, но якобы только для того, чтобы убедиться, что его права не нарушаются, об обмене и освобождения речь не шла.

Владислав Гречин

Гражданин России, житель Одессы. Гречина задержали 17 марта 2016 в Одессе. Тогда СБУ сообщила, что обезвредила диверсионную группу так называемой «ЛНР», которая планировала взорвать одесское СИЗО. Их обвинили в публичном призыве к совершению террористического акта. С того времени Гречин и еще двое задержанных находятся в СИЗО. На сепаратистских сайтах Гречина называют «узником совести».

Олег Доронин

По информации российского издания «Медиазона», в России Доронина не взяли в армию из-за непогашенной судимости за нанесение тяжких телесных повреждений. Но предложили воевать в Украине.

1 апреля 2015 он прибыл в Алчевск Луганской области. Сначала вступил в батальон сепаратистов «Призрак», а позже перешел в «Первый казачий полк имени Платова». Как он сам объяснял, в «Призрак» не привозили еду на блокпосты, не платили денег и «отношение к людям, в принципе, никакого не было». Вместе с казаками Доронин ходил на разведку, по данным СБУ, по меньшей мере шесть раз.

Доронина задержали в июле 2015 года в районе Попасной. А уже через полгода приговорили к 13 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

Мурат Джемиев

Джемиев — выходец из Северной Осетии, его задержала СБУ 2 ноября 2017 за «антигосударственную деятельность». По данным пресс-службы ведомства, Джемиев и еще один гражданин РФ планировали по указанию кремлевских кураторов организовывать акции протеста с блокировкой транспортных магистралей. Джемиева также подозревают в поджоге автомобиля народного депутата Украины Антона Геращенко. Сейчас содержится в Киевском следственном изоляторе.

Сергей Егоров

По словам правозащитников, он — реальный доброволец, который приехал воевать из России на Донбасс под влиянием российской пропаганды. Уже несколько лет Егоров находится в СИЗО Мариуполя. Судебные заседания по его делу постоянно переносят.

Валерий Иванов

Задержан украинскими военнослужащими в Станице-Луганской в ​​августе 2015 года. На допросе рассказал, что приехал из Архангельска «помогать «ЛНР» бороться с фашистским режимом».

В декабре 2014-го Иванов пересек границу Украины с Россией через пограничный пункт «Изварино», который в то время уже не контролировался украинскими войсками. Также на допросе Иванов рассказал, что воевал в двух чеченских кампаниях — «пошел добровольцем через военкомат». Иванов сейчас находится в колонии в Дрогобыче.

Фарух Камалов

С 21 апреля 2015 года по 21 апреля 2016 был «заместителем министра спорта» аннексированного Крыма. Как пишут «Крым.Реалии», Камалов представлял «министерство» на правительственных мероприятиях, рабочих группах, а также спортивных соревнованиях. В частности, в обязанности также входило посещение чемпионатов по крымскотатарской борьбе куреш. Также Камалов был советником пророссийского крымскотатарского движения «Къырым», которым руководит крымский вице-спикер Ремзи Ильясов.

2 февраля 2018 СБУ задержала Камалова на пункте пропуска «Каланчак». По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, он направлялся на материковую часть Украины для получения заграничного биометрического паспорта. Сейчас Камалов содержится в Лукьяновском СИЗО, ему инкриминируют государственную измену (от 12 до 15 лет тюрьмы).

Игорь Кимаковский

Приехал в Украину из Санкт-Петербурга. Задержан в июле 2015 года — тогда СБУ сообщила, что «задержала агента ФСБ». По данным спецслужб, он якобы собирал информацию о передислокации украинских военных. Три года Кимаковский провел в СИЗО, рассмотрение дела по существу несколько раз переносили. В феврале 2018 года, пограничники, которые задержали Кимаковского, рассказывали, что он уехал на блокопост и показал «справку снайпера ДНР» на имя Артема Сергеева, правда, с фотографией самого Кимаковского. Машину обыскали и нашли паспорт РФ на имя Кимаковского и пистолет Макарова.

Россияне уверяли, что Кимаковский только преподаватель университета и якобы уехал на Донбасс как волонтер — помогать восстанавливать разрушенные дома, о чем говорил и он сам.

Несмотря на такие серьезные обвинения, Кимаковского освобождали из-под стражи дважды. Последний раз его задержали 18 июня 2018. Кимаковский рассказывает, что его уже собирались обменять — в декабре 2017 года. Россиянина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность. Приговора пока нет. Находится в Бахмутской тюрьме №6.

Ольга Ковалис и Павел Черных

По данным следствия, на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Запорожской областях супруги сформировали сеть информаторов и следили за перемещением войск. Их задержали 30 апреля 2015 года на блокпосту возле Мариуполя. Как рассказали Громадскому источники из окружения задержанных, Ковалис якобы собирала военную информацию для так называемой «ДНР».

Официальную опеку над заключенной осуществляет Алексей Грубый — бывший консул РФ в Украине, сейчас занимается в МИД РФ вопросами стран СНГ, а также Украины. Ольга Ковалис и Павел Черных обвиняются в создании террористической организации. Оба находятся в Мариупольском следственном изоляторе.

Василий Кусакин

По данным следствия, в июня 2015 года Кусакин в соцсети «Одноклассники» сообщил одному из боевиков так называемой «ДНР», что хочет служить наемником. Тот организовал для него поездку в Донецк, где Кусакин прошел боевую выучку. Поэтому участвовал в столкновениях с украинскими военными, за что получал 20 тысяч рублей (около $300) в месяц.

В июле 2017 Новомосковский суд Днепропетровской области приговорил Кусакина к 8 годам заключения. В суде он признал свою вину.

Евгений Мефедов

Задержан 2 мая 2014 в Одессе. Фигурант расследования массовых беспорядков на Греческой площади. Тогда убили 6 человек, еще 42 погибли во время пожара в здании профсоюзов.

В 2017-м суд Черноморск оправдал всех обвиняемых, так как «следствие не собрало достаточных доказательств вины». Мефедову инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках, которые привели к гибели людей.

Апелляционный суд Одесской области в октябре 2017 отпустил Мефедова из-под стражи, но его арестовали в зале суда по другому уголовному производству — «действия, направленные на насильственное изменение (от 5 до 10 лет тюрьмы) или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Сейчас находится в Николаевском СИЗО.

Александр Саттаров

Задержан 19 декабря 2017. Его обвиняют в том, что в марте 2014 «принимал активное участие в захвате административных зданий» в Крыму, «создавал условия для проникновения» туда российских войск. Саттаров служил в «Беркуте» и был в Киеве во время Евромайдана. Затем работал в охранной фирме в Днипре, где его и задержали сотрудники СБУ. Находится в Лукьяновском СИЗО.

Алексей Седиков

Украинские военные задержали Седикова 11 июля 2016 во время столкновений на Донбассе. Через два дня СБУ начала уголовное производство за создание террористической группы. На допросе СБУ Седиков признался, что приехал из Северодвинска Архангельской области. По данным Генштаба, он — старший лейтенант вооруженных сил РФ. Седиков рассказывал, что боевики получают зарплату в 15000 рублей ($227 по курсу 2016 года), и что он видел на оккупированных территориях российских офицеров и военных, выступающих в качестве советников или возглавляющих военные подразделения. В 2017 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за терроризм. Отбывает наказание в Бучанской колонии.

3 августа 2018 Седиков написал заявление на имя российского президента Владимира Путина с просьбой обменять его на украинского политзаключенного, содержащегося в России.

Также именно Седикова прежде всего планировала посетить российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова во время визита в Киев в июне этого года. Ее не пустили.

Денис Сидоров

Приехал на Донбасс в 2015 году из Москвы, где был полицейским. Ранее служил в Чечне. 8 сентября 2016 бойцы ВСУ ранили и задержали Сидорова. На видео допроса Сидоров сказал, что сожалеет о своем приезде на Донбасс и призвал россиян не ехать в так называемую «ДНР». Приговорен к 12 годам заключения.

Евгений Шаталов

Задержан в январе 2017 года. Рассказывал, что приехал в Донецк в 2013 году из города Курганинск Краснодарского края «искать свою жизнь». По его словам, в Донецке работал грузчиком, а в 2015 году поступил на службу в воинскую часть так называемой «ДНР» из-за нехватки средств. В 2017 году покинул ряды боевиков и отправился к девушке в подконтрольный украинскому правительству Мариуполь. По дороге его задержали украинские военные. Сейчас находится в СИЗО Житомира.

Алексей Шибаев

1975 года, из города Дзержинск Нижнегородской области. Содержится в Мариупольском CИЗО.

Эти граждане России согласились написать письмо Путину с просьбой включить их в обмен, однако «рейд» по колониям и СИЗО продолжается. Возможно, к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске 21-22 августа этот список увеличится.

Однако есть и те, кто хочет попасть в список на обмен, но отказывается писать письма Путину. Принимают такое решение сами или после консультации с адвокатом. Но и те, кто пишут письма, не уверены что они как-то повлияют на обменный процесс, говорит Громадскому правозащитница Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, которая следит за делами россиян и ездит вместе с представителями офиса омбудсмена к подозреваемым и осужденным:

«Многие из тех, кто написал согласие на обмен, спрашивали: что это даст? Они следят за процессом обмена. Многие разочарованы и не верят, что вообще будут сдвиги. Тот же [Денис] Сидоров скептически отнесся к такой идее, но все же решил написать заявление. Большинство не чувствует интерес со стороны своего государства, большинство из них даже не посещали консулы».

По ее словам, некоторые отказались писать заявление: «министр здравоохранения Крыма» Петр Михальчевский, который не первый раз отказывается от списков на обмен; Владимир Суханов, которого осудили в 2014 году за государственную измену. Суханов уверяет, что не переходил на сторону Вооруженных сил России, просто не уехал из Крыма и не появился в своей воинской части. Суханов получил 7 лет за дезертирство. Он считает себя гражданином Украины, не согласен с приговором, но готов отбывать наказание в Украине.

Среди потенциальных кандидатов на обмен есть те, кого Россия считает своими гражданами, а Украина — своими. Так, во время визита в Украину омбудсмен РФ Татьяна Москалькова захотела увидеть Максима Одинцова, однако ее не пустили, потому что он считается гражданином Украины.

Максим Одинцов, по словам СБУ, — бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, после аннексии Крыма перешел на службу в российскую армию. Вместе с Александром Барановым его задержали на пункте пропуска «Чонгар» 22 ноября 2016 года. Глава СБУ Василий Грицак отмечал, что задержанный поехал на Чонгар, чтобы незаконно получить документы об окончании вузов в Украине и стать офицером российской армии. Также Грицак заявил, что военные признали себя виновными в государственной измене. Им инкриминируют дезертирство (от двух до пяти лет тюрьмы, если без оружия). Одинцов и Баранов сначала были согласны на обмен, однако после разговора со своим адвокатом отказались писать заявление на имя Владимира Путина.

«Спросили: можно мы напишем на имя Порошенко? Мы ответили, что поскольку они граждане РФ, то и просьбы должны писать своему президенту», — говорит Ольга Решетилова.