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На выезд из Украины через пункт пропуска «Шегини» прибыло транспортное средство под управлением гражданина Украины.

Как сообщает пресс-служба погранведомтсва, во время паспортного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение пассажира автомобиля.

В ходе проверки документов путешественников было установлено, что украинский паспорт, который он предоставил, не принадлежит предъявителю. Впоследствии иностранец рассказал, что он является гражданином Турции и документов при себе не имеет.

Правонарушитель задержан до момента установления его личности. Ему грозит административная ответственность за попытку незаконного пересечения государственной границы.

 
ForUm

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