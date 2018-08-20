На выезд из Украины через пункт пропуска «Шегини» прибыло транспортное средство под управлением гражданина Украины.
Как сообщает пресс-служба погранведомтсва, во время паспортного контроля пограничники обратили внимание на нервозное поведение пассажира автомобиля.
В ходе проверки документов путешественников было установлено, что украинский паспорт, который он предоставил, не принадлежит предъявителю. Впоследствии иностранец рассказал, что он является гражданином Турции и документов при себе не имеет.
Правонарушитель задержан до момента установления его личности. Ему грозит административная ответственность за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время