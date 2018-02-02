также в разделеОбщество
2 февраля. Картина дня 17
Объявленный в розыск бывший замглавы «Нафтогаза» пришел в ГПУ 32
Штаб: Катериновка давно подконтрольна Украине 305
В НАБУ заявляют об еще одном деле на Злочевского 16
Кучма дал свой прогноз по дате обмена пленными 26
2017 год в Украине стал одним из самых теплых в истории 16
ГПУ будет ходатайствовать о международном розыске Гужвы 20
Тернопольскому депутату, избившему патрульных, сообщили о подозрении 20
«Донецкоблгаз» ответил на обвинения в саботаже подачи газа Авдеевке 32
Крымский завод Порошенко стал госсобственностью России 91
Пусть скунсы разберутся: Луценко заявил, что дела Злочевского переданы в НАБУ 31
Луценко хочет, чтобы дружины патрулировали улицы только с полицией 34
Николаев закрывает школы на карантин 38
Украинцы стали чаще выезжать на заработки в Польшу, чем в Россию 30
В марте пройдут госиспытания ракетного комплекса «Ольха» 52
ГПУ не установила причастность Бойко к схемам при закупке буровых вышек 49
Смеле дали тепло 36
Пожар в «Виктории»: инспектору ГосЧС сообщили о подозрении 31

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе с временно аннексированным Крымом бывшего «заместителя министра спорта» самопровозглашенного совета министров оккупационной власти. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого минспорта республики Крым. После увольнения с должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию госпрограммы оккупационной власти «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым», - говорится в сообщении.

В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что мужчина планирует выехать из Крыма в Херсонскую области для решения личных вопросов. Правоохранители задержали его при пересечении административной границы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что мужчина ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги