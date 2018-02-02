Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе с временно аннексированным Крымом бывшего «заместителя министра спорта» самопровозглашенного совета министров оккупационной власти. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого минспорта республики Крым. После увольнения с должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию госпрограммы оккупационной власти «Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым», - говорится в сообщении.

В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что мужчина планирует выехать из Крыма в Херсонскую области для решения личных вопросов. Правоохранители задержали его при пересечении административной границы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что мужчина ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.