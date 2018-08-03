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Осужденный за терроризм российский военный Алексей Седиковнаписал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

«Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», – написала она.

По словам омбудсмена, ЭТО письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его на администрацию президента РФ.

«Также я обратилась к Ирине Геращенко - представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в МИД Украины, к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову относительно содействия возможности гуманитарного обмена один на один. На Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь», – сообщила Денисова.

Напомним, ранее Денисова направила российской коллеге Татьяне Москальковой официальное письмо с предложением обменять 36 граждан РФ, задержанных или осужденных в Украине за преступления против государства.
ForUm

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