Двое осужденных в Украине граждан, которые внесены в списки на обмен на украинских политзаключенных, отказались писать обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила координатор Медийной инициативы за права человека журналистка Ольга Решетилова.

По ее словам, во время мониторинговых поездок в места несвободы представители омбудсмена встречаются с гражданами РФ или гражданами Украины, которые внесены украинской стороной в список на обмен на заключенных Кремля. Их спрашивают об их согласии ли несогласии участвовать в обмене, а также предлагают написать обращение по обмену на имя Владимира Путина. Большинство такие заявления пишет без колебаний.

«Но не все. О своем несогласии участвовать в обмене ранее написал письмо Петру Порошенко Петр Михальчевский, обвиняемый в государственной измене (в 2014 году он был министром здравоохранения в оккупационном крымском правительстве), и во время встречи с Денисовой он это повторил. А вчера от участия в обмене категорически отказался Владимир Суханов, так называемый крымский дезертир. То есть у нас уже минус два человека в список из 36 граждан, заявленных на обмен», - написала она в Facebook.

Интересно, что еще двое известных крымских дезертиров Максим Одинцов и Александр Баранов на участие в обмене соглашаются, но после звонка своему адвокату Валентину Рыбину заявление Путину писать отказались. Как сказал Рыбин, «они русские офицеры, и Путин о них и так знает».

Напомним, по состоянию на 16 августа Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова получила 22 заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.