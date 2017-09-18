Городской суд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили.

Оправдательный приговор коллегия судей под председательством Филиппа Журавля зачитывала несколько часов, сообщает «Думская».

Суд констатировал, что убедительных доказательств вины обвиняемых Сергея Долженкова и других прокуратура не представила: «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину».

Следствие, как считают служители Фемиды, было проведено из рук вон плохо. Например, Греческую и торговый центр «Афины» осмотрели только через две недели после трагедии, а из сотен находившихся на месте событий полицейских допросили лишь одного.

Коллегия отказалась принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за неустранимых противоречий, а также предъявленные прокурорскими фото- и видеоматериалы, поскольку это копии, а не оригиналы. Зато были приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика. Учтены и его показания, что пророссийские активисты были без оружия и «в пляжных тапочках», а проукраинские – вооружены до зубов, хорошо организованы, «а у некоторых были наколоты татуировки в виде свастики».

Также признаны недопустимыми доказательствами протоколы опознания фигурантов свидетелем Посьмиченко. Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, что является нарушением. Кроме того, для опознания, кроме фото обвиняемых, прилагались фото известных голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхэма – суд считает, что это сделали специально, чтобы Посьмиченко было легче «узнать» того же Долженкова.

«Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок», — говорится в приговоре.

Отдельно подчеркивается, что обвинение политически ангажировано: на скамье подсудимых сидят только пророссийские участники трагических событий, при том, что большинство погибших и пострадавших — их соратники. Единственный обвиняемый с украинской стороны – Сергей Ходияк, но его освободили под давлением активистов.

После этого пророссийских участников трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали.

Сотрудники СБУ и прокуратуры зашли в зал суда, где зачитывали оправдательный приговор, чтобы объявить им о новом подозрении. Теперь Долженкову и Мефедову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — ст. 110 УК.

Напомним, в ходе столкновений в Одессе 2 мая погибли 46 человек, более 200 получили травмы и ранения.