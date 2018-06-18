Гражданин РФ Игорь Кимаковский, обвиняемый в незаконной деятельности в составе террористической организации «ДНР», арестован в зале суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству прокуратуры Донецкой области Красноармейским городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 46-летнему жителю Санкт-Петербурга Российской Федерации, который обоснованно обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3, ч.1 ст .263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.1 ст.332-1, ч.2 ст. 110 УК Украины, а именно – в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планировании и подготовке агрессивной войны; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее совершении преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин РФ с целью участия в незаконных вооруженных формированиях террористической организации «ДНР» перешел неконтролируемый украинской властью участок на линии разграничения и вступил в ряды боевиков.

Получив огнестрельное оружие, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне оккупантов.

В 2015 году, в ходе разведывательной операции, военнослужащими ВСУ указанное лицо задержано и арестовано. Обвинительный акт в отношении его преступной деятельности направлен в суд. Однако в ходе судебных слушаний 18 мая 2018 Красноармейский районный суд отменил указанную меру пресечения и освободил мужчину из-под стражи.

Не согласившись с таким решением, и учитывая то, что суд фактически ограничил обвиняемому свободу передвижения и при наличии рисков побега его за пределы Украины или неподконтрольную территорию, прокуратура направила в суд ходатайство о его аресте.

В настоящее время судом указанное ходатайство удовлетворено - указанное лицо находится под стражей.

«Кимаковский – бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение «снайпера ДНР» по имени Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после проведения обыска в его автомобиле с российскими номерами», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.