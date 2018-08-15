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Суд отменил решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая объявила выговор заместителю генерального прокурора Юрию Столярчуку за вмешательство в деятельность департамента спецрасследований ГПУ и выведения подозреваемой по делу экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Об этом Українським Новинам сообщил замглавы КДКП Виктор Шемчук.

«Он обжаловал решение КДКП. Суд его отменил», - сообщил он.

По его словам, генпрокурор Юрий Луценко до сих пор не подписал приказ о выговоре Столярчуку.

«Приказа ГПУ как не было, так и нет. Поэтому он является таким, который не привлечен ГПУ к ответственности по решению КДКП», - добавил Шемчук.

Он отметил, что КДКП не согласилась с решением суда и обжаловала его в большой палате Верховного Суда.

Рассмотрение жалобы состоится ориентировочно 26 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация, что Луценко игнорирует подписание приказа о выговоре Столярчуку за вмешательство в деятельность департамента спецрасследований ГПУ и выведение подозреваемой по делу экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

 

 
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