Заказную кампанию в СМИ, направленную на дискредитацию заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, мог организовать (организовал) начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, который стремится занять его место, сообщает «Аргумент».

Напомним, этой весной в СМИ активно распространилась информация о нетрадиционной сексуальной ориентации заместителя генпрокурора. По информации СМИ, его роман с известным украинским молодым дизайнером Климчуком начал развиваться около трех лет назад, когда Юрий Васильевич в очередной раз раскрыл дело Гонгадзе, и его карьера переживала значительный всплеск. Как утверждала радиоведущая Татьяна Микитенко: «После разрыва процесс раздела имущества между Столярчуком и Климчуком, с которым они проживали в гражданском партнерстве более полутора лет, вышел за рамки цивилизованного. Об этом большом уродливом скандале знали абсолютно все в кругах интеллектуальной и творческой элиты Киева».

На фото: дизайнер Климчук

Как стало известно на днях, выполнял это грязный заказ Гуцуляка политтехнолог Ирпенского мэра Карплюка Петр Щербина, который до этого отличился тем, что путем распространения недостоверной информации в СМИ дискредитировал прокурора Киевской области Чибисова, который вручил Карплюку 2 подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

По сообщениям СМИ, Гуцуляк и возглавляемый им департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, в течение 2016 года расследовал уголовные производства относительно совершения Карплюком и членами его команды ряда уголовных правонарушений а именно: о незаконном выводе в 2015 из лесного фонда «ГП» Киевское лесное хозяйство» 15 га земли для их дальнейшей застройки в пределах Бучи и создания преступной организации с целью хищения средств местного бюджета г. Ирпень и тому подобное.

Однако, по материалам указанных уголовных производств относительно Карплюка, несмотря на найденные сотрудниками прокуратуры доказательства в ходе проведения ряда оперативно-следственных действий, ни один обвинительный акт в отношении Карплюка следователями департамента по расследованию, возглавляемому Гуцуляком, направлен в суд не был. Зато, кум Гуцуляка - Сулима Владимир Андреевич, соответствующим распоряжением городского головы Ирпеня от был назначен на должность советника мэра Ирпеня.

По данным Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, в свое время еще в 2013 г.. начальника Инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Киевской области Сулиму Владимира решению суда был признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере).

Таким образом кум главы департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Гуцуляка - Сулима, который поддерживает с ним тесные деловые и дружеские отношения, трудоустроился на работу в качестве советника у Карплюка, в отношении которого тот самый Гуцуляк вел многочисленные уголовные производства, которые так ничем и не закончились.

Отметим, что Сулимапо просьбе своего кума - Гуцуляка, в период июня-августа 2017 года, осуществлял в его интересах покупку земельных участков. Следует отметить, что Гуцуляк, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, занимая руководящие должности в органах прокуратуры Украины, используя свое служебное положение в период 2016-2018 гг., с помощью, в т.ч. своего кума Сулимы, приобрел в собственность около 56 га земли в Киевской области (в частности, 45 га земли в с. Розваживка Иванковского района, 4 га в с. Кухарское Иванковского района, 7,7 га в Дмитровке Киево-Святошинского района Киевской области) и жилой дом в Дмитровке Киево-Святошинского района общей площадью 236,6 кв. м.

Напомним, заместитель генпрокурора Столярчук Юрий Васильевич (на фото) лично контролировал ход расследования уголовного производства в отношении подозреваемого Карплюка.