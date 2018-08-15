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Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без каких-либо условий освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Они подчеркнули, что жизнь украинца в опасности и потребовали оказать ему медицинскую помощь, сообщает Центр новостей ООН.

«Жизнь Сенцова – в неминуемой опасности. Его голодовка стала следствием судебного разбирательства и приговора, которые не соответствуют международному праву. Мы настоятельно призываем российские власти в срочном порядке и без каких-либо условий освободить его», - говорится в заявлении четырех спецдокладчиков.

Эксперты ООН напомнили, что украинский кинорежиссер, который неоднократно заявлял о том, что оккупация Крыма  Россия незаконна, был арестован российскими властями в мае 2014 года и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в российской тюрьме. Его судили как российского гражданина, признав виновным в причастности к терроризму.

«Три месяца назад он Сенцов объявил голодовку в знак протеста против тюремного заключения 64 украинцев, которое он считает политически мотивированным», - говорится в заявлении.

Правозащитники ООН призвали власти России немедленно обеспечить Сенцову доступ к надлежащей медицинской помощи и оказывать ее только с согласия осужденного.

С заявлением выступили специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кэй, специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пюрас, специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников  Мишель Форст и  специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Агнес Калламар.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. 

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

 
ForUm

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