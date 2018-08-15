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В Одессе полицейские задержали мужчину, который облил кислотой ребенка. Об этом сообщил глава облполиции Дмитрий Головин.

«Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия», - написал он в Facebook.

Как сообщают  Факты со ссылкой на руководителя отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевскую, ЧП произошло в курортной зоне города — на Французском бульваре.

Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями сильно шумели под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

Недовольный мужчина распылил в сторону 12-летнего мальчика какое-то вещество, в результате чего на шее ребенка, голове и туловище появились ожоги. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу.
ForUm

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