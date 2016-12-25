Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-секретаря премьера Дмитрия Столярчука.

«Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позднее», - сообщил Столярчук.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

Отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и представляет преграду для израильско-палестинского урегулирования.

Израильская сторона сразу довольно негативно отреагировала на результаты этого голосования.