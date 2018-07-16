Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе очень напряженная, заявил Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одессу, где он инспектировал ход многонациональных международных учений «Си Бриз - 2018».

«После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. Россия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свою военную группировку. Впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усилен подводными лодками и новыми военными кораблями, вооружен дальнобойными ракетами морского базирования. Значительно усилена корабельная группировка страны-агрессора в Азовском море», - сказал Порошенко.

Он отметил, что Россия начала незаконно останавливать и осуществлять досмотр судов, следующих в украинские порты на Азовском море. Речь идет как об украинских, так и об иностранных суднах.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено – сделать военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря», - заявил Глава государства.

Порошенко особенно подчеркнул необходимость усиления боеготовности украинских ВМС.

«Поэтому сейчас исключительную важность имеет боеспособность и боеготовность Военно-Морских сил Украины и совместимость с нашими партнерами и союзниками из стран НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе», - резюмировал он.

Напомним, в Одессе 9 июля открылись украинско-американские военные учения серии «Си Бриз».