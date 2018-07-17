Президент Петр Порошенко дал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

Об этом он заявил во время участия в программе «Свобода слова», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил: «В головах российских стратегов «русского мира» захват Мариуполя и пробитие дороги по суше на Крым всегда оставались приоритетом. Разведка это постоянно подтверждала».

Глава государства напомнил, что сразу же после освобождения Мариуполя в 2014 году встретился с местными жителями. «Главный вопрос был: «Вы нас не отдадите? Я сказал, что буду бок о бок с ними», - отметил он.

«Сейчас стоит вопрос, что мы будем укреплять защиту с моря. Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе», - заявил Порошенко, отвечая на вопрос о ситуации в Керченском проливе и Азовском море, где россияне резко увеличили количество осмотров украинских судов.

Напомним, Порошенко не исключает, что РФ готовится сделать военную операцию атаки на Мариуполь.

Количество задержанных Россией судов для осмотра составляет уже 148 единиц.