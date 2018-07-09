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Россия 8-9 июля не задерживала никаких судов в Азовском море, а только останавливала для осмотра, что является законным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, комментируя заявление заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид о задержании ФСБ России 7 судов на Азове, передает Украинская правда.

«На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание», - сказал он.

Слободян подчеркнул, что упомянутые 7 судов представители береговой охраны РФ останавливали для осмотра.

«В данном случае РФ продолжает осматривать суда, идущие в и из украинских портов на Азовском море. В этой ситуации мы заложники Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в начале 2004 года», - пояснил Слободян.

Он уточнил, что согласно этому соглашению, Азовское море является морем внутреннего пользования для Украины и России.

«Поэтому любая из сторон может свободно передвигаться по всему бассейну моря и соответственно осматривать те суда, которые вызывают подозрение, или по каким-то другим причинам. Другое дело, что сейчас РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину. Но они не задерживают эти суда, они их просто осматривают, после чего суда следуют дальше своим курсом. Формально россияне ничего не нарушают», - сказал Слободян.

Он добавил, что Украина знает обо всех осмотрах, документирует их и передает информацию в правоохранительные органы и в соответствующие министерства и ведомства.

По словам Слободяна, из упомянутых семи  3 суда двигались из Украины, а 4 – в Украину (из них два уже пришли, два придут в ближайшее время).

Он добавил, что также осматривает суда, идущие в Россию или из России, и Украина.

«Мы проверяем те суда, которые следуют рекомендованными курсами, или те, которые находятся вблизи от берега материковой Украины. Но наши мощности сил морской охраны существенно уступают мощностям погранслужбы РФ», - сказал Слободян.

Он не смог назвать, сколько судов проверила Украина.

«За эту неделю не скажу, но за прошлую наш корабль «Балаклава» нес службу в акватории Черного моря, и за 5 дней было проверено 63 суда, которые двигались в ли из РФ», - подытожил Слободян.

Как сообщалось, ранее заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила о задержании ФСБ России 7 судов на Азове.
ForUm

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