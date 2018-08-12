Автомобиль «Таврия», на котором злоумышленники приехали убивать ветерана и активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат» и в котором было найдено оружие и гильзы, зарегистрирован за Госгеокадастром.

Об этом говорится в постановлении Бердянского горрайонного суда, сообщает Громадське.

«При подготовке к совершению умышленного убийства потерпевшего в неустановленное время и у неустановленного лица (злоумышленники. - Ред.) взяли во временное пользование автомобиль марки ЗАЗ «Таврия» 1102 в кузове красного цвета, регистрационный номер НОМЕР_1, который находится на балансе у ГУ «Государственный кадастр в Запорожской области», который они планировали использовать для приезда и дальнейшего отъезда с места совершения умышленного убийства», - говорится в постановлении суда.

Напомним, 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Четверо подозреваемых в убийстве арестованы.

По данным полиции, убийство Олешко является заказным.