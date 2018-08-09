Убийство бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармата») в Бердянске является заказным. Об этом первый заявил заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации НПУ.

В ходе расследования убийства было принято решение об изменении подследственности. Так, со вчерашнего дня расследованием этого уголовного производства занимаются следователи Следственного управления полиции Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области.

Аброськин отметил, что в настоящее время следствием рассматриваются три основных версии убийства.

«Первая версия - преступление совершено лицами, входящих в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого», - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Он добавил, что в настоящее время полиция Запорожской области устанавливает всех участников преступления.

«У нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников от исполнителей и пособников к заказчикам. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства», - подчеркнул Аброськин.

Напомним, 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Четверо подозреваемых в убийстве арестованы.