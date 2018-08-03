Бердянский горрайонный суд взял под стражу четвертого подозреваемого в убийстве Виталия Олешко – Максима Володимиренкова. Мужчина уроженец поселка на Днепропетровщине, проживал в Днипре.

Об этом сообщает Громадське.

По данным следствия, 30 июля Володимиренков прибыл в Бердянск на автомобиле Mazda вместе с тремя другими подозреваемыми.

В течение дня машина была замечена возле дома Виталия Олешко.

На следующий день двое из подозреваемых, Матюшин и Ломако, пересели в «Таврию» и после совершения преступления бежали на этом авто до улицы Ямбольская, где их ожидала Mazda, в которой находились Обухов и Володимиренков.

Матюшин и Ломака покинули «Таврию», оставив там ружье, из которого было совершено убийство. На Mazda мужчины вчетвером отправились в Днипро и были задержаны в Васильевке.

Следователь и прокурор отмечали риски побега, влияние на свидетелей, продолжение преступной деятельности Володимиренкова и ходатайствовали об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Сам подозреваемый ничего не сказал.

Защитник Володимиренкова возражал против удовлетворения ходатайства, отмечая, что вина человека не доказана.

Володимиренкову инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Бердянский горрайонный суд взял под стражу трех других подозреваемых в убийстве «Сармата».

Напомним, 31 июля в Бердянске убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.