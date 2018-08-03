Бердянский городской суд 3 августа арестовал сроком на два месяца Артема Матюшина, которого подозревают в умышленном убийстве по сговору ветерана АТО, активиста Виталия Олешко. Об этом сообщает ТСН.

«Суд считает подозрение обоснованным. Защита может подавать на апелляцию в течение пяти дней», — заявил судья. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

«Подозреваемый не является жителем Бердянска, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а после совершения пытался скрываться. Он также может незаконно влиять на свидетелей, которые его опознали», — заявил прокурор.

Сам подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению и заявил об угрозах. Он отметил, что боится за безопасность своей семьи. В свою очередь, адвокат Матюшина утверждает, что его подзащитный оказался на месте преступления случайно.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко подтвердил, что подозреваемый в убийстве является бывшим бойцом батальона «Торнадо».