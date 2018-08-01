До конца августа Киев закупит 18 млн куб. м газа по 10,2 тыс. грн за куб./м у частной компании «Укрнефтебурение». Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает 112 Украина.

Пантелеев отметил, что соглашение с частным поставщиком является временной альтернативой. Власти пошли на это, пока не урегулирован вопрос с «Нафтогазом». Кабмин дал поручение городу покупать газ у «Укрнефтебурение» пока только до конца августа. «Повышение тарифов для населения (в связи с временной альтернативой, - ред.) не рассматривается», - уточнил он.

НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ для нужд населения (ПСО) по 5,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м без НДС.

Приобретаемый по коммерческой цене газ будет использоваться в режиме «оптимальной экономии», сказал Пантелеев. На 200 котелен, которые остаются без поставок газа с мая, газ пока поставляться не будет. Три тысячи домов в Киеве остаются без горячей воды.

Газ поступает только на ТЭЦ-5, которая обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы, часть Шевченковского, а также жилые массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

Мусоросжигающий завод «Энергия» до конца августа останавливается на плановую профилактику, уточнил Пантелеев.

Напомним, в 2017 году столичная власть решила прекратить сотрудничество с ПАО «Киевэнерго», а весь его комплекс 1 мая текущего года был передан новому предприятию «Киевтеплоэнерго». Это КП организовывало подачу тепла нынешней зимой в два столичных района – Дарницкий и Днепровский. Еще в апреле в «Киевэнерго» заявили, что все их сотрудники перейдут на работу в «Киевтеплоэнерго».

Ожидалось, что коммунальное предприятие унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженности компании. Однако 19 июля Хозяйственный суд Киева отказался заменить «Киевэнерго» на «Киевтеплоэнерго» как ответчика по части долговых обязательств «Киевэнерго».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».